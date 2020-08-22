Джон Джонс отреагировал на завоевание Немковым титула Bellator

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на завоевание Вадимом Немковым чемпионского пояса Bellator.



«Похоже, что у России появился чемпион в полутяжёлом весе. Поздравляю», — написал в своём «твиттере» Джон Джонс.



Напомним, в главном событии турнира Bellator 244 встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Вадим Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.



«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию турнира.

Напомним, ранее Джонс сложил с себя полномочия чемпиона и принял решение перейти в тяжёлый вес в UFC.