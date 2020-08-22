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Шлеменко: Немков имеет право называть себя лучшим полутяжем в мире

Шлеменко: Немков имеет право называть себя лучшим полутяжем в мире
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Вадима Немкова над Райаном Бейдером в поединке за чемпионский титул Bellator.

«Лично я ждал чемпионства Вадима, знаю, что многие не ожидали. Единственное, думал, он выиграет по очкам, но он удивил и финишировал Бейдера во втором раунде.

Райан забрал первый раунд? Он тоже выстраивал тактику на бой, в первом Бейдер был заряжен. Он рассчитывал на долгий бой.

Вадим имеет право себя называть лучшим полутяжем в мире, он чемпион, у него титул. Понятное дело, все как становятся чемпионами, хотят перескочить в UFC, но есть контрактные обязательства. Пока он на два года в Bellator, а потом можно думать дальше. Да и в Bellator есть интересные бойцы – тот же Мачида, он дрался в 93 кг, бывший чемпион UFC», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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