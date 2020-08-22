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Немков: мы дерёмся не только за себя, но и за команду, за Фёдора Емельяненко

Немков: мы дерёмся не только за себя, но и за команду, за Фёдора Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец Bellator новоиспечённый чемпион организации в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал победу над Райаном Бейдером в титульном поединке на Bellator 244.

«Чувствую себя отлично. Очень рад, что победил. Долго шёл к этому. Когда предложили бой, согласился не раздумывая. Мы с командой проделали отличную работу. Это наша победа, всей страны. То, что Фёдор в моём углу, брат [Виктор Немков], Валентин [Молдавский], это придаёт сил и заставляет работать в бою, не отступать назад и придерживаться плана на бой. За эту неделю получил столько слов поддержки, что было ощущение, словно за моей спиной стоит вся страна. И это даёт очень много сил.

Настраивался на этот бой, как на исторический для нашей страны, наверное. Первый титульный бой в ММА в моём весе, и я сотворил небольшую историю.

Когда попал в команду Фёдора, понимал, что на меня ложится большая ответственность. Мы дерёмся не только за себя, но и за команду, за Фёдора. Представляем его школу и должны показывать серьёзные результаты. Что и делаем. Вот забрали один титул, надеюсь, заберём и в тяжёлом, и в среднем весе», — сказал Немков на пресс-конференции после поединка.

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