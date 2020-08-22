Немков рассказал о возможном будущем сопернике

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал о планах на будущую защиту титула. На турнире Bellator 244 Немков победил Райана Бейдера и стал чемпионом организации.
«Против кого предстоит защищать пояс? Если честно, пока непонятная ситуация. В сентябре будут драться Мачида с Дэвисом. Возможно, претендентом будет кто-то из этой пары. Кори Андерсон только подписался в Bellator, и будет неправильно, если ему дадут сразу титульный бой. Несмотря на то что он перешёл из UFC, это не даёт никаких поблажек. Но буду драться с тем, кого даст Bellator.
На каком месте вижу себя в полутяжёлой весовой категории в мире? Если честно, думаю, сейчас я первый. Джон Джонс и Кормье – легенды, но эти ребята ушли. Поэтому, считаю, сейчас я на первом месте. Бейдер очень тяжёлый, он был чемпионом в тяжёлом весе. Поскольку я его побил, считаю себя на первом месте», — сказал Вадим Немков на пресс-конференции после боя.
- 22 августа 2020
-
11:01
-
10:59
-
10:46
-
10:38
-
09:51
-
09:48
-
09:20
-
09:17
-
08:53
-
07:38
-
07:09
-
06:17
-
05:26
-
03:52
-
01:25
-
00:32
- 21 августа 2020
-
23:56
-
23:21
-
22:08
-
21:20
-
20:17
-
19:22
-
18:10
-
17:24
-
16:16
-
14:59
-
14:07
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
10:43
-
10:38
-
09:53
-
07:51
-
00:54