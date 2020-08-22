Немков рассказал о возможном будущем сопернике

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал о планах на будущую защиту титула. На турнире Bellator 244 Немков победил Райана Бейдера и стал чемпионом организации.



«Против кого предстоит защищать пояс? Если честно, пока непонятная ситуация. В сентябре будут драться Мачида с Дэвисом. Возможно, претендентом будет кто-то из этой пары. Кори Андерсон только подписался в Bellator, и будет неправильно, если ему дадут сразу титульный бой. Несмотря на то что он перешёл из UFC, это не даёт никаких поблажек. Но буду драться с тем, кого даст Bellator.



На каком месте вижу себя в полутяжёлой весовой категории в мире? Если честно, думаю, сейчас я первый. Джон Джонс и Кормье – легенды, но эти ребята ушли. Поэтому, считаю, сейчас я на первом месте. Бейдер очень тяжёлый, он был чемпионом в тяжёлом весе. Поскольку я его побил, считаю себя на первом месте», — сказал Вадим Немков на пресс-конференции после боя.