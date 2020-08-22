Василевский: даже Джон Джонс не смог бы потягаться с Немковым пять раундов

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился впечатлениями от победы Вадима Немкова над Райаном Бейдером в поединке за чемпионский титул Bellator.
«Говорил, что бой будет в одну калитку, если ничего не произойдёт. К счастью, ничего не произошло и он сделал это. Смотрел много боёв Райана, и было понятно, что у него просто нет козырей перед Немковым.
У Вадима прекрасная ударная техника, он очень хорошо двигается, настоящий конь, бешеная физуха. Бейдер пытается сломать соперников физухой, но с Немковым такой вариант не прокатил. Вадик не поддался эмоциям и всё сделал чётко.
Райан забрал первый раунд? Райан рассчитывал на долгий бой, но мне передали информацию, что Бейдер просто выдохся. Рассчитывать на долгий бой с Немковым — ошибка. Бейдеру, скорее, нужно было рассчитывать на удар, как в бою с Фёдором, а тягаться в пяти раундах тяжело. Не знаю, кто сможет с ним так тягаться, мне кажется, даже Джон Джонс не смог бы.
Вадима можно поставить в один ряд с нашими прославленными бойцами – Хабибом и Яном. Немков в силу характера и скромности никогда не кричал, что он лучший полутяж в мире. Может быть, поэтому он и был в тени бойцов из UFC. На самом деле он уже давным-давно лучший. Сейчас к нему придёт более медийное поведение, сейчас это сделать проще», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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