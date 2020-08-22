Олейник поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator

Российский боец UFC Алексей Олейник отреагировал на завоевание Вадимом Немковым чемпионского пояса Bellator.



«Поздравляем», — написал Алексей Олейник в своём «инстаграме», опубликовав фотографии боя.

Напомним, в главном событии турнира Bellator 244 встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Вадим Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.



«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию турнира.



Немков поле боя заявил, что считает себя лучшим полутяжеловесом в мире.