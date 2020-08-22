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Ян поздравил Немкова с завоеванием титула в Bellator

Ян поздравил Немкова с завоеванием титула в Bellator
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Пётр Ян отреагировал на завоевание Вадимом Немковым чемпионского пояса Bellator.

«Поздравляю с уверенной победой», — написал Пётр Ян в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с боя.

Фото: «Инстаграм» Петра Яна

Напомним, в главном событии турнира Bellator 244 встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Вадим Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.

«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию турнира.

Немков поле боя заявил, что считает себя лучшим полутяжеловесом в мире.

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