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Нуньес проведёт защиту титула в полулёгком весе 12 декабря на турнире UFC 256

Нуньес проведёт защиту титула в полулёгком весе 12 декабря на турнире UFC 256
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт следующий поединок на турнире UFC 256, который состоится 12 декабря 2020 года, сообщает MMAJunkie. Соперницей Нуньес станет Меган Андерсон. На кону боя будет стоять титул в полулёгком весе.

В последнем поединке в UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелицию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.

Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.

У Меган Андерсон — серия из двух побед. В последнем поединке победила нокаутом Норму Дюмон Виану.

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