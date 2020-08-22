Бой Анкалаев — Куцелаба пройдёт 29 августа
29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. В его кард была добавлена схватка бойцов полутяжёлого веса Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы, сообщает MMA Fighting.
Бойцы должны были провести реванш на апрельском турнире UFC 249, но шоу было перенесено на май, а схватка Куцелабы и Анкалаева отложена. Позже в UFC хотели провести их противостояние 15 августа на турнире UFC 252, но у спортсмена из Молдавии диагностировали коронавирус и от проведения боя снова пришлось отказаться.
Теперь ожидается, что бойцы встретятся 29 августа в андеркарде боя Энтони Смита и Александара Ракича.
Напомним, в феврале 2020 года Анкалаев и Куцелаба уже бились. Тогда досрочную победу завоевал россиянин.
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