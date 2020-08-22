Тилл и Херманссон возглавят турнир UFC 5 декабря

5 декабря 2020 года UFC запланировало проведение очередного турнира. Место проведения ещё не определено, но уже сейчас боссы лиги наметили главное событие первого зимнего шоу сезона.

Его возглавят бойцы среднего веса Даррен Тилл и Джек Херманссон, сообщает MMA Fighting.

Тилл на данный момент занимает шестое место в рейтинге организации. Минувший поединок провёл 26 июля 2020 года и уступил решением судей экс-чемпиону лиги Роберту Уиттакеру. Что касается Херманссона, то швед располагается на четвёртой строчке в рейтинге среднего веса. Минувшую схватку провёл 19 июля 2020 года. На одном из турниров на «Бойцовском острове» Херманссон удушающим приёмом уже в первом раунде победил Келвина Гастелума.