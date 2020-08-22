Президент Bellator Кокер: Немков — монстр

Президент лиги Bellator Скотт Кокер поделился впечатлениями от главного поединка турнира Bellator 244, в котором Вадим Немков нокаутировал Райана Бейдера и отобрал у того титул. Кокер высоко оценил навыки российского спортсмена и отметил, что полутяжёлый дивизион в Bellator сильнее, чем в UFC.

«Это был поединок очень высокого уровня. Немков очень впечатлил. Бейдер — боец мирового класса. Он всё ещё чемпион в тяжёлом весе. Но Вадим просто монстр. У него есть всё — отличная ударная техника, передвижение. Могу повторить, наш полутяжёлый дивизион — лучший в мире. Джон Джонс перешёл в тяжёлый дивизион, так что у нас самый сильный дивизион», — сказал Скотт Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 244.