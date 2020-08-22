Ближайший турнир UFC лишился соглавного события, Сен-Прё заразился коронавирусом

В ночь с 22 на 23 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. В его соглавном событии должны были встретиться бойцы полутяжёлого веса, экс-претендент на титул чемпиона лиги Овинс Сен-Прё и Алонзо Менифилд.

Но поединок пришлось отменить. У ветерана лиги Сен-Прё диагностировали коронавирус, сообщает MMAJunkie. Таким образом, предстоящий турнир лишился соглавного события шоу.

Отметим, что Сен-Прё должен был подраться с россиянином Шамилем Гамзатовым, но тот не смог прибыть в США. Напомним, что главным событием турнира UFC on ESPN 15 станет встреча в легчайшем весе между экс-чемпионом лиги Фрэнки Эдгаром и Педро Муньосом.