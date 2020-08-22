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Изагхамаев победил Маммаева на турнире GFC 27 и стал чемпионом лиги

Изагхамаев победил Маммаева на турнире GFC 27 и стал чемпионом лиги
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Сегодня, 22 августа, в Альметьевске прошёл турнир по смешанным единоборствам промоушена Gorilla Fighting Championships. В его соглавном событии встретились бойцы полусредней весовой категории Сайгид Изагхамаев и Расул Маммаев. Встреча прошла всю дистанцию. По её итогам Изагхамаев завоевал титул чемпиона промоушена.

Всего в смешанных единоборствах Сайгид провёл 18 поединков, победив в 17 из них. Отметим, что он является членом команды чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и входит в Eagles MMA.

В главном событии вечера встретились средневесы Сергей Калинин и Сергей Романов. Калинин нокаутировал соперника во втором раунде и, таким образом, стал чемпионом промоушена в средней весовой категории.

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