«Пояс тебе к лицу». Хабиб поздравил Изагхамаева с завоеванием титула

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Сайгида Изагхамаева на турнире GFC 27. Напомним, Сайгид в соглавном бою шоу в Альметьевске решением судей победил Расула Маммаева и стал чемпионом лиги в полусреднем дивизионе.

«Поздравляю, братишка. Тебе пояс к лицу. Очень рад за тебя. Не расслабляйся, впереди много работы предстоит», — написал Нурмагомедов на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Изагхамаев входит в команду Eagles MMA и тренируется вместе с Нурмагомедовым. Всего в смешанных единоборствах Сайгид провёл 18 поединков, победив в 17 из них.

В главном бою вечера в Альметьевске Сергей Калинин нокаутировал Сергея Романова и завоевал титул в среднем весе.