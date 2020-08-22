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«Пояс тебе к лицу». Хабиб поздравил Изагхамаева с завоеванием титула

«Пояс тебе к лицу». Хабиб поздравил Изагхамаева с завоеванием титула
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Сайгида Изагхамаева на турнире GFC 27. Напомним, Сайгид в соглавном бою шоу в Альметьевске решением судей победил Расула Маммаева и стал чемпионом лиги в полусреднем дивизионе.

«Поздравляю, братишка. Тебе пояс к лицу. Очень рад за тебя. Не расслабляйся, впереди много работы предстоит», — написал Нурмагомедов на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Изагхамаев входит в команду Eagles MMA и тренируется вместе с Нурмагомедовым. Всего в смешанных единоборствах Сайгид провёл 18 поединков, победив в 17 из них.

В главном бою вечера в Альметьевске Сергей Калинин нокаутировал Сергея Романова и завоевал титул в среднем весе.

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