Папин нокаутировал Файфера и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC

В Казани завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились бойцы первого тяжёлого веса Алексей Папин и Руслан Файфер.

Спортсмены осторожно начали поединок. Файфер умело работал джебом и корпусом, не давая возможности Папину приспособиться к такой манере. Алексей несколько раз попадал в затылок Руслану и долго искал слабости в обороне противника. В конце концов, в шестом раунде ему удалось провести удачную атаку, благодаря которой он одержал досрочную победу.

Благодаря этому успеху Папин стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC. На данный момент этой регалией владеет Илунга Макабу, единственный боксёр, которому Папин уже проигрывал. То поражение он потерпел в августе минувшего года.