Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC

22 августа, в Брентвуде (Великобритания) прошёл вечер профессионального бокса. В его главном событии встретились Александр Поветкин и Диллиан Уайт. На кону схватки стоял титул временного чемпиона мира по версии WBC и пояс WBC Diamond.

Бой завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. В четвёртом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне, но в пятом смог нокаутировать своего оппонента апперкотом.

Напомним, Александр Поветкин провёл первый поединок в 2020 году. Предыдущий раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. На вечере бокса в Саудовской Аравии он свёл к ничьей бой с Майклом Хантером. На том же турнире выступил и Диллиан Уайт. Он победил Мариуша Ваха. На счету российского боксёра 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (25 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью.