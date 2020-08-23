Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Валиев проиграл Джонсу техническим нокаутом на турнире UFC

Валиев проиграл Джонсу техническим нокаутом на турнире UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 22 на 23 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. В рамках турнира российский боец Тимур Валиев встретился с Тревином Джонсом.

Бой продлился два раунда и завершился победой Тревина Джонса техническим нокаутом во втором раунде.

На счету Валиева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел 3 поражения.

Главным событием турнира UFC on ESPN 15 станет встреча в легчайшем весе между экс-чемпионом лиги Фрэнки Эдгаром и Педро Муньосом. В его соглавном событии должны были встретиться бойцы полутяжёлого веса, экс-претендент на титул чемпиона лиги Овинс Сен-Прё и Алонзо Менифилд, однако бой был отменён из-за коронавируса у одного из бойцов.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 15), Лас-Вегас, США
Тимур Валиев - Тревин Джонс (W)
23 августа 2020, воскресенье. 01:40 МСК
Тревин Джонс
Окончено
TKO
Тимур Валиев
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020