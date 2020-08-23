Эдгар одержал победу раздельным решением над Муньосом в главном бою турнира UFC

На стадионе «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. Главным событием карда стал бой в мужском легчайшем весе между 33-летним бразильцем Педро Муньосом и 38-летним представителем США Фрэнки Эдгаром.

Победителем в бою раздельным решением судей признан Фрэнки Эдгар – 48-47, 46-49, 48-47. Таким образом, 38-летний боец из США одержал свою 24-ю победу в карьере ММА, прервав серию из трёх поражений.

Напомним, что в соглавном событии турнира UFC on ESPN 15 должны были встретиться бойцы полутяжёлого веса, экс-претендент на титул чемпиона лиги Овинс Сен-Прё и Алонзо Менифилд, однако бой был отменён из-за коронавируса у одного из бойцов.