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Эдгар одержал победу раздельным решением над Муньосом в главном бою турнира UFC

Эдгар одержал победу раздельным решением над Муньосом в главном бою турнира UFC
Бокс/ММА / UFC 0

На стадионе «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. Главным событием карда стал бой в мужском легчайшем весе между 33-летним бразильцем Педро Муньосом и 38-летним представителем США Фрэнки Эдгаром.

Победителем в бою раздельным решением судей признан Фрэнки Эдгар – 48-47, 46-49, 48-47. Таким образом, 38-летний боец из США одержал свою 24-ю победу в карьере ММА, прервав серию из трёх поражений.

Напомним, что в соглавном событии турнира UFC on ESPN 15 должны были встретиться бойцы полутяжёлого веса, экс-претендент на титул чемпиона лиги Овинс Сен-Прё и Алонзо Менифилд, однако бой был отменён из-за коронавируса у одного из бойцов.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 15), Лас-Вегас, США
Педро Муньос - Фрэнки Эдгар (W)
23 августа 2020, воскресенье. 05:20 МСК
Фрэнки Эдгар
Окончено
SD
Педро Муньос
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