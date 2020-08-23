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Эдгар и Муньос установили рекорд по количеству значимых ударов в легчайшем весе

Эдгар и Муньос установили рекорд по количеству значимых ударов в легчайшем весе
Бокс/ММА / UFC 0

На стадионе «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. Главным событием карда стал бой в мужском легчайшем весе между 33-летним бразильцем Педро Муньосом и 38-летним представителем США Фрэнки Эдгаром.

Как утверждает обозреватель UFC Майкл Кэрролл в «Твиттере», в бою Фрэнки Эдгар (135) – Педро Муньос (166) в сумме было нанесён 301 значимый удар, что является новым рекордом в легчайшем весе промоушена.
Предыдущий рекорд в 279 значимых ударов был установлен в главном бою турнира UFC 238 между тем же Педро Муньосом (105) и 31-летним американцем Алджамейном Стерлингом (174).

Напомним, что победителем в главном бою турнира UFC on ESPN 15 раздельным решением судей признан Фрэнки Эдгар – 48-47, 46-49, 48-47. Таким образом, 38-летний боец из США одержал свою 24-ю победу в карьере ММА, прервав серию из трёх поражений.

Эдгар одержал победу раздельным решением над Муньосом в главном бою турнира UFC
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