Эдгар и Муньос установили рекорд по количеству значимых ударов в легчайшем весе

На стадионе «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. Главным событием карда стал бой в мужском легчайшем весе между 33-летним бразильцем Педро Муньосом и 38-летним представителем США Фрэнки Эдгаром.

Как утверждает обозреватель UFC Майкл Кэрролл в «Твиттере», в бою Фрэнки Эдгар (135) – Педро Муньос (166) в сумме было нанесён 301 значимый удар, что является новым рекордом в легчайшем весе промоушена.

Предыдущий рекорд в 279 значимых ударов был установлен в главном бою турнира UFC 238 между тем же Педро Муньосом (105) и 31-летним американцем Алджамейном Стерлингом (174).

Напомним, что победителем в главном бою турнира UFC on ESPN 15 раздельным решением судей признан Фрэнки Эдгар – 48-47, 46-49, 48-47. Таким образом, 38-летний боец из США одержал свою 24-ю победу в карьере ММА, прервав серию из трёх поражений.