Поветкин: я буду только за, чтобы дать Уайту реванш

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин заявил, что готов дать реванш Диллиану Уайту. Россиянин также поделился впечатлениями от победы над британцем.

«На старте боя был немного закрепощён, поэтому пропустил несколько неприятных ударов. Что касается нокдаунов, не сказал бы, что они были тяжёлыми. Нормально всё понимал и соображал. Но Уайту надо отдать должное, у него хороший удар. Я доказал всем, кто списывал меня со счетов, что они ошибались, это приятное чувство, и теперь мы идём дальше.

Что касается возможного реванша с Диллианом, если промоутеры договорятся, я буду только за. Если говорить о бое с победителем пары Уайлдер — Фьюри, то ждать их слишком долго. У нас в контракте прописан реванш", — рассказал Поветкин в интервью, размещённом на канале IFL.TV в YouTube.