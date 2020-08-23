Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дана Уайт намекнул, что Фергюсон проведёт бой с Порье

Дана Уайт намекнул, что Фергюсон проведёт бой с Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт намекнул, что бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон проведёт следующий поединок с другим бывшим временным чемпионом Дастином Порье.

«У нас есть бой для Фергюсона», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 15.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли соперником Тони Дастин Порье, Уайт, улыбаясь, сказал следующее: «Вероятно».

Напомним, Тони Фергюсон предыдущий поединок провёл в мае, на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США). Тогда он досрочно уступил Джастину Гэтжи и лишился возможности во второй раз в карьере завоевать титул временного чемпиона. Что касается Порье, последний раз он бился в июне и решением судей одолел Дэна Хукера.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020