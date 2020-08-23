Дана Уайт намекнул, что Фергюсон проведёт бой с Порье
Президент UFC Дана Уайт намекнул, что бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон проведёт следующий поединок с другим бывшим временным чемпионом Дастином Порье.
«У нас есть бой для Фергюсона», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 15.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли соперником Тони Дастин Порье, Уайт, улыбаясь, сказал следующее: «Вероятно».
Напомним, Тони Фергюсон предыдущий поединок провёл в мае, на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США). Тогда он досрочно уступил Джастину Гэтжи и лишился возможности во второй раз в карьере завоевать титул временного чемпиона. Что касается Порье, последний раз он бился в июне и решением судей одолел Дэна Хукера.
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