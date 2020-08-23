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Валуев — о победном ударе Поветкина: ждал эту заготовку, она и сработала

Валуев — о победном ударе Поветкина: ждал эту заготовку, она и сработала
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом. Напомним, россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде после эффектного апперкота слева.

«Ожидал какой-то интриги: ни в одном, ни в другом уверен не был на 100 процентов. Говорил лишь о том, что будем топить за Сашу. Бой показал, что в супертяжёлом весе всё решает один удар. Ждал эту заготовку, она и сработала. Мы все рады за Саню и счастливы», — передаёт слова Валуева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри

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