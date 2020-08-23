Шлеменко: Поветкина хоронят раньше времени, но он выходит и делает своё дело

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Александра Поветкина над Диллианом Уайтом, отметив, что спортсмены подарили зрителям великолепную схватку.

«Отличный бой! Очень нервный, напряжённый, просто загляденье. Александр показал силу русского духа. В четвёртом раунде был близок к поражению нокаутом, но собрался. Шансы против Фьюри? Самые большие. Поветкину очень сложно сейчас: много хейтеров, псевдоспециалистов, которые его на пенсию отправляют, хоронят раньше времени, но он выходит и делает своё дело», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.