Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Обзор неудачных боёв Валиева и Агаповой на турнире UFC on ESPN 15

Обзор неудачных боёв Валиева и Агаповой на турнире UFC on ESPN 15
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 22 на 23 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. Его открывал поединок в промежуточном весе между дебютантом промоушена из России Тимуром Валиевым и Тревином Джонсом. Невзирая на сильный первый раунд, россиянин во второй пятиминутке потерпел досрочное поражение.

В основном карде шоу выступила спортсменка из Казахстана Мария Агапова. Во втором бою в UFC она досрочно уступила Шайне Добсон.

Фрагменты неудачных поединков Валиева и Агаповой доступны на «Чемпионате».

Напомним, в главном поединке турнира экс-чемпион лиги в лёгком весе Фрэнки Эдгар решением судей одолел Педро Муньоса. Их встреча была признана боем вечера.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020