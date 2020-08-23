Обзор неудачных боёв Валиева и Агаповой на турнире UFC on ESPN 15

В ночь с 22 на 23 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. Его открывал поединок в промежуточном весе между дебютантом промоушена из России Тимуром Валиевым и Тревином Джонсом. Невзирая на сильный первый раунд, россиянин во второй пятиминутке потерпел досрочное поражение.

В основном карде шоу выступила спортсменка из Казахстана Мария Агапова. Во втором бою в UFC она досрочно уступила Шайне Добсон.

Фрагменты неудачных поединков Валиева и Агаповой доступны на «Чемпионате».

Напомним, в главном поединке турнира экс-чемпион лиги в лёгком весе Фрэнки Эдгар решением судей одолел Педро Муньоса. Их встреча была признана боем вечера.