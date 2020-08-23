Бейдер: у меня ещё остался один титул

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе, чемпион организации в тяжёлом весе Райан Бейдер прокомментировал своё поражение от Вадима Немкова.
«Это точно не тот результат, на который мы рассчитывали, но это игра, в которую мы играем. У меня всё хорошо, я ценю вашу поддержку. Я ненавижу проигрывать, но, как и всегда, я буду усердно работать. Я потерял один пояс, но у меня всё ещё остался на плече титул чемпиона в тяжёлом весе, так что я вернусь ещё лучше, чем когда-либо», — написал Райан Бейдер в своём «твиттере».
Напомним, в главном событии турнира Bellator 244 встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Вадим Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.
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