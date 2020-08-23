Эдгар: я иду за титулом в легчайшем весе

Боец UFC Фрэнки Эдгар прокомментировал свою победу над Педро Муньосом.
«Очень здорово одержать победу. Это был жёсткий бой. Педро Муньос — настоящий убийца. Сейчас многие несут чушь и говорят, что я старый и медленный. Я докажу, что они неправы. Есть ещё порох в пороховницах, я иду за титулом в легчайшем весе! Я побил пятого номера, и это должно вывести меня в пятёрку или даже тройку рейтинга дивизиона. Я показал, что способен биться с лучшими, и не собираюсь выслушивать оскорбления в свои 38 лет.
Я чувствовал себя в этом бою лучше, чем в весовых повыше. Я был легче и быстрее. Да, он пробил много лоукиков. Но многие я отбивал, так что у него ноги тоже должны болеть. Педро был одним из лучших, а значит, я после победы тоже становлюсь одним из лучших», — приводит слова Эдгара BJPenn.
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