Исаев: у Исмаилова получился бы неплохой поединок с Александром Шлеменко

Чемпион PFL в тяжёлом весе Али Исаев считает, что у Магомеда Исмаилова получился бы интересный поединок с Александром Шлеменко.
«Мы давно знаем друг друга с Исмаиловым. Магомед — бывший борец вольного стиля. Когда он начал подготовку к схватке с Александром Емельяненко, то я решил поучаствовать. Всё же ему предстояла встреча с тяжеловесом. А я не только вешу больше Емельяненко, но и регулярно борюсь. А Исмаилов в последнее время стал всё больше увлекаться ударной техникой, боксировать. В такие моменты можно потерять базовые навыки. Если ты не оттачиваешь мастерство в определённых аспектах, то со временем оно уходит.
Брат, Рамазан Исмаилов, поставил ему хорошую стойку. Сами видели, он удивляет своими нокаутами. Но Емельяненко — природный тяжеловес, удар у него априори сильнее. Поэтому мы старались больше работать над борьбой, чтобы не давать тому вставать. В итоге всё получилось.
Думаю, с Александром Шлеменко получился бы неплохой поединок. Кроме того, можно было бы провести реванш с Владимиром Минеевым. Всё же там есть незаконченное дело. На мой взгляд, в первой битве Магомед победил, но тогда немного подсудили, дали ничью», — приводит слова Исаева «RT на русском».
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