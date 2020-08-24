Немков назвал лучших полутяжеловесов UFC

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков назвал бойцов UFC, которые, по его мнению, являются лучшими в соответствующем дивизионе промоушена. Напомним, в минувшие выходные Немков победил американца Райана Бейдера техническим нокаутом и завоевал пояс Bellator в полутяжёлом весе.

«Если брать UFC, то там бы я отметил Яна Блаховича. Хорошо дерётся. Джон Джонс всё же уходит в другой вес, а Даниэль Кормье завязал. Хорош Доминик Рейес, который будет драться с Блаховичем за титул.

Я сейчас не прямо лучший, но один из лучших. Думаю, в топ-3 вхожу. Если бы я выиграл у Бейдера раздельным решением, то можно было бы говорить, что я не в числе лучших. Но я-то победил нокаутом», — цитируют спортсмена «Известия».