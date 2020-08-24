Немков назвал лучших полутяжеловесов UFC
Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков назвал бойцов UFC, которые, по его мнению, являются лучшими в соответствующем дивизионе промоушена. Напомним, в минувшие выходные Немков победил американца Райана Бейдера техническим нокаутом и завоевал пояс Bellator в полутяжёлом весе.
«Если брать UFC, то там бы я отметил Яна Блаховича. Хорошо дерётся. Джон Джонс всё же уходит в другой вес, а Даниэль Кормье завязал. Хорош Доминик Рейес, который будет драться с Блаховичем за титул.
Я сейчас не прямо лучший, но один из лучших. Думаю, в топ-3 вхожу. Если бы я выиграл у Бейдера раздельным решением, то можно было бы говорить, что я не в числе лучших. Но я-то победил нокаутом», — цитируют спортсмена «Известия».
Немков: я — лучший боец полутяжёлого веса в мире
- 24 августа 2020
-
10:03
-
09:00
-
00:51
- 23 августа 2020
-
23:54
-
23:06
-
20:54
-
19:57
-
18:57
-
17:28
-
16:59
-
16:53
-
15:53
-
15:20
-
14:54
-
13:54
-
13:34
-
12:24
-
12:15
-
11:38
-
11:30
-
11:16
-
10:59
-
10:53
-
09:55
-
09:27
-
09:15
-
06:29
-
06:10
-
04:25
-
03:40
-
02:50
-
02:22
-
02:00
-
01:43
-
01:21
Партнерский контент