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Нурмагомедов: это наш бомбовый дядя Абдурахман

Нурмагомедов: это наш бомбовый дядя Абдурахман
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке, сделанном после тренировки, спортсмен стоит рядом со своим дядей Абдурахманом Абдурахмановым.

«Это наш бомбовый дядя Абдурахман», — подписал Хабиб фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

31-летний Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет его ровесник американец Джастин Гэтжи, поединок состоится 24 октября. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

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