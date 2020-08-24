Рябинский назвал примерный гонорар Поветкина за реванш с Уайтом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что россиянин Александр Поветкин должен заработать несколько миллионов долларов США за матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом.
В минувшие выходные Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и стал временным чемпионом мира в тяжёлой весовой категории по версии WBC, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде. Планируется, что матч-реванш состоится уже в 2020 году.
«Финансово реванш будет интересен, Саша должен зарабатывать. Гонорар за реванш — миллионы долларов», — приводит слова Рябинского ТАСС.
На счету 40-летнего Поветкина 36 побед (в том числе 25 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном боксе. У 32-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) и два поражения.
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