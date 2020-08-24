Немков ответил на вопрос о реванше с Бейдером

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков рассказал, что думает о возможном матче-реванше с Райаном Бейдером. Напомним, в минувшие выходные Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде.

«Если Bellator будет интересно, то я готов провести реванш с Бейдером в тяжёлом весе. Но я не думаю, что это будет интересно Бейдеру. Я не думаю, что он придумает что-то такое сверхъестественное, что поможет ему выиграть», — приводит слова Немкова «Спорт-экспресс».

На счету 28-летнего Немкова 14 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед (в том числе девять нокаутом) и потерпел два поражения. У 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.