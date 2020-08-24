Валиев: трудные времена проходят
Боец UFC Тимур Валиев опубликовал первый пост после поражения на турнире UFC on ESPN 15.
«Трудные времена проходят», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Валиева в социальной сети.
Напомним, на шоу в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Тимур досрочно уступил Трэвину Джонсу. Таким образом, россиянин неудачно дебютировал в сильнейшем промоушене мира. При этом отметим, что в первом раунде Валиев контролировал ход встречи и имел заметное преимущество. Соперник Валиева впоследствии получил бонус от UFC в размере $ 50 за «выступление вечера».
Главным событием минувшего шоу UFC стало противостояние в лёгчайшей весовой категории. Фрэнки Эдгар решением судей победил Педро Муньоса.
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