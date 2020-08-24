Бетербиев проведёт следующий поединок 9 октября в Москве

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт следующий поединок в Москве. Россиянин выступит 9 октября. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«В итоге бой Бетербиева запланирован на 9 октября в Москве. Что касается соперника, то тут возможны изменения: мы находимся в переговорном процессе. Мы хотим провести шоу с болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по арене, пока нет конкретики», — приводит слова Кремлёва официальный сайт Федерации бокса.

Напомним, официальным претендентом на титул по версии IBF является Мэн Фаньлун. Сначала ожидалось, что Артур встретится с соперником из Китая 28 марта, но поединок был перенесён из-за пандемии коронавируса. После предполагалось, что Бетербиев и Фаньлун подерутся 25 сентября в Екатеринбурге.