Вердум признался, что выбирает соперника между Ф. Емельяненко и Брендоном Верой

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум признался, что ещё не определился со своим будущим. По словам бразильца, он либо подпишет контракт с лигой Bellator и подерётся с Фёдором Емельяненко, либо заключит соглашение с промоушеном ONE Championship, где встретится с Брендоном Верой.

«Мне нравится президент Bellator Скотт Кокер. Он мой хороший друг и уже пригласил меня на ужин. Он звонил мне, я звонил ему. Скотт отличный парень и мне нравится его промоушен. Но я ещё на распутье. Может быть я подпишу контракт с ONE. Таким образом, встречусь или с Фёдором, или с Брендоном Верой.

Понимаете, Вера словно мой сын. Помните, я побил его в 2008 году. Конечно, он напуган. Когда я приду в лигу ONE, то заберу его пояс. Возможно, он просто отдаст мне титул и мы даже не подерёмся. Пожалуйста, отдай мне его, Брендон, пожалуйста", — рассказал Вердум в интервью, размещённом на странице MMAJunkie в «Твиттере».