Порье намекнул, что подерётся с Фергюсоном на одном турнире с Хабибом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье намекнул, что следующий его поединок пройдёт 24 октября 2020 года. В этот день промоушен проведёт масштабное шоу UFC 254, в главном событии которого встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи.

В сообщении в «Твиттере» Порье задал следующий вопрос: «2 месяца?».

При этом сопроводил пост в социальной сети хештегом ElDiamante, намекнув, что проведёт бой с Тони Фергюсоном. Дело в том, что прозвище Порье — Бриллиантовый (Diamond), в то время как боевой псевдоним Фергюсона — Эль-Кукуй.

Напомним, после турнира UFC on ESPN президент лиги Дана Уайт также намекнул, что Порье проведёт следующую схватку с Тони Фергюсоном.

Соответствующий твит доступен на странице бойца.