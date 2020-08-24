Дана Уайт снова подтвердил, что соперником Яна станет Стерлинг
Президент UFC Дана Уайт снова подтвердил, что чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян проведёт первую защиту титула в бою с Альджамейном Стерлингом.
«Да, Стерлинг будет следующим претендентом на титул. Уверен, это будет он», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
На пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 15 у Уайта уточнили, каковы шансы ветерана лиги Фрэнки Эдгара получить титульный бой в легчайшей весовой категории. Функционер сказал, что 38-летний ветеран впечатлил его дебютом в этой весовой категории, но отметил, что для поединка за пояс чемпиона Фрэнки нужно будет одержать ещё одну или две победы.
Напомним, Пётр Ян завоевал титул в легчайшем весе в июле 2020 года, нокаутировав Жозе Альдо.
- 24 августа 2020
-
22:39
-
22:30
-
21:23
-
20:47
-
19:48
-
18:31
-
17:15
-
16:05
-
15:31
-
15:01
-
14:00
-
13:01
-
12:02
-
11:02
-
10:03
-
09:00
-
00:51
- 23 августа 2020
-
23:54
-
23:06
-
20:54
-
19:57
-
18:57
-
17:28
-
16:59
-
16:53
-
15:53
-
15:20
-
14:54
-
13:54
-
13:34
-
12:24
-
12:15
-
11:38
-
11:30
-
11:16
Партнерский контент