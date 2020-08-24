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Дана Уайт снова подтвердил, что соперником Яна станет Стерлинг

Дана Уайт снова подтвердил, что соперником Яна станет Стерлинг
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт снова подтвердил, что чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян проведёт первую защиту титула в бою с Альджамейном Стерлингом.

«Да, Стерлинг будет следующим претендентом на титул. Уверен, это будет он», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

На пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 15 у Уайта уточнили, каковы шансы ветерана лиги Фрэнки Эдгара получить титульный бой в легчайшей весовой категории. Функционер сказал, что 38-летний ветеран впечатлил его дебютом в этой весовой категории, но отметил, что для поединка за пояс чемпиона Фрэнки нужно будет одержать ещё одну или две победы.

Напомним, Пётр Ян завоевал титул в легчайшем весе в июле 2020 года, нокаутировав Жозе Альдо.

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