Вердум: Фёдор Емельяненко всегда будет моим сынком
Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум позволил себе дерзкий выпад в адрес Фёдора Емельяненко и выразил уверенность, что в реванше легко расправится с россиянином.
«В мире смешанных единоборств много моих детей. Уолт Харрис, Александер Густафссон, Кейн Веласкес. Марк Хант тоже мой малыш. Фёдор Емельяненко всегда будет моим сынком. Он постучал в бою со мной, я финишировал его. Если мы встретится снова, нокаутирую его. Я победил Фёдора, когда он был в расцвете. Просто представье, что я с ним сделаю теперь», — написал Вердум на своей странице в «Твиттере».
Ранее Вердум выразил заинтересованность в проведении поединка с Фёдором Емельяненко. Впервые бойцы встретились 10 лет назад. Бразилец одержал досрочную победу.
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