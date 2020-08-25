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Вердум: Фёдор Емельяненко всегда будет моим сынком

Вердум: Фёдор Емельяненко всегда будет моим сынком
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум позволил себе дерзкий выпад в адрес Фёдора Емельяненко и выразил уверенность, что в реванше легко расправится с россиянином.

«В мире смешанных единоборств много моих детей. Уолт Харрис, Александер Густафссон, Кейн Веласкес. Марк Хант тоже мой малыш. Фёдор Емельяненко всегда будет моим сынком. Он постучал в бою со мной, я финишировал его. Если мы встретится снова, нокаутирую его. Я победил Фёдора, когда он был в расцвете. Просто представье, что я с ним сделаю теперь», — написал Вердум на своей странице в «Твиттере».

Ранее Вердум выразил заинтересованность в проведении поединка с Фёдором Емельяненко. Впервые бойцы встретились 10 лет назад. Бразилец одержал досрочную победу.

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