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Стерлинг — Петру Яну: скоро я приду за тобой, мой русский друг!

Стерлинг — Петру Яну: скоро я приду за тобой, мой русский друг!
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Альджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, отреагировал на новость о том, что его следующим соперником станет обладатель пояса россиянин Пётр Ян. Поединок Ян — Стерлинг ещё не утверждён официально, однако ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бой состоится.

«Наконец-то! Скоро я приду за тобой, мой русский друг», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

«Настало время исполнить мечту! Пётр Ян — непростой соперник, и я всегда нёс чепуху, но это мотивирует меня тренироваться ещё усерднее, чтобы подкрепить слова делом. Так мы и растём.

Скоро Ямайка получит первого чемпиона UFC. Я покажу миру, что никогда не следует сдаваться, если усердно работаешь. Я займу этот трон в легчайшем весе!» — добавил он позднее.

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