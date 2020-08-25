Фёдор Емельяненко может завершить карьеру боем в Москве
Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может завершить карьеру поединком в Москве на турнире организации Bellator. Об этом рассказал президент промоушена Скотт Кокер.
«Да, мы планируем, что свой последний поединок Фёдор проведёт в Москве», — приводит слова Кокера ТАСС.
Ранее сообщалось, что следующий бой Емельяненко может провести в конце 2020 года, его соперником может стать бразилец Фабрисиу Вердум.
43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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