«Хотел увидеть насилие». Джошуа — о бое Поветкина и Уайта

Обладатель поясов в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа прокомментировал поражение соотечественника Диллиана Уайта в поединке с россиянином Александром Поветкиным, который состоялся в минувшие выходные. Напомним, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что в четвёртом раунде дважды оказывался в нокдауне.
«Когда у Уайта была возможность покончить с Поветкиным, я хотел увидеть максимальное насилие. Вот почему я всегда довожу дело до конца, когда чую запах крови. Да, можно получить в ответ, но, если откладывать на следующие раунды, случиться может что угодно.
Диллиан несколько месяцев готовился в Португалии — а тут происходит такое. Это пятно на его карьере, люди будут говорить о нём всякое. Как боец я поддерживаю Диллиана и говорю ему: «Отряхнись, поднимись и попробуй ещё», — приводит слова Джошуа Sky Sports.
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