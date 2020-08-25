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«Хотел увидеть насилие». Джошуа — о бое Поветкина и Уайта

«Хотел увидеть насилие». Джошуа — о бое Поветкина и Уайта
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Обладатель поясов в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа прокомментировал поражение соотечественника Диллиана Уайта в поединке с россиянином Александром Поветкиным, который состоялся в минувшие выходные. Напомним, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что в четвёртом раунде дважды оказывался в нокдауне.

«Когда у Уайта была возможность покончить с Поветкиным, я хотел увидеть максимальное насилие. Вот почему я всегда довожу дело до конца, когда чую запах крови. Да, можно получить в ответ, но, если откладывать на следующие раунды, случиться может что угодно.

Диллиан несколько месяцев готовился в Португалии — а тут происходит такое. Это пятно на его карьере, люди будут говорить о нём всякое. Как боец я поддерживаю Диллиана и говорю ему: «Отряхнись, поднимись и попробуй ещё», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

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