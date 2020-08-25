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Боб Арум посмеялся над Уайтом, которого нокаутировал Поветкин

Боб Арум посмеялся над Уайтом, которого нокаутировал Поветкин
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный промоутер Боб Арум посмеялся над британцем Диллианом Уайтом, который в минувшие выходные потерпел поражение нокаутом в поединке с россиянином Александром Поветкиным.

Напомним, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и стал временным чемпионом мира в тяжёлой весовой категории по версии WBC, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде. Планируется, что матч-реванш состоится уже в 2020 году.

«Диллиан Уайт был настолько занят борьбой за статус обязательного претендента на пояс WBC, что пропустил апперкот Поветкина, который вырубил его и отправил на задницу», — написал Арум в своём «твиттере».

На счету 40-летнего Поветкина 36 побед (в том числе 25 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном боксе. У 32-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) и два поражения.

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