Видео: все отмены боёв Нурмагомедова и Фергюсона

Действующий чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон уже не раз могли выйти в октагон, чтобы сразиться друг с другом, но всякий раз поединок по тем или иным причинам срывался. «Чемпионат» подготовил видео, в котором рассказывается, когда и по каким причинам срывались бои Нурмагомедова и Фергюсона. Всего таких случаев набралось пять.

31-летний Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Его последним соперником был Дастин Порье, который проиграл ему в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба будет Джастин Гэтжи, поединок состоится 24 октября. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У Фергюсона 25 побед и 4 поражения.

Не исключено, что Хабиб и Тони всё же сразятся друг с другом, но уже в 2021 году. «Чемпионат» подготовил подробный материал на эту тему.