Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тренер Хабиба рассказал, чем тот займётся по окончании карьеры

Тренер Хабиба рассказал, чем тот займётся по окончании карьеры
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, чем будет заниматься его подопечный, после того как закончит карьеру.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний Хабиб хочет уйти из спорта с соотношением побед и поражений 30-0. В настоящее время у него 28 побед в 28 боях в MMA.

«Они (Хабиб и его отец Абдулманап, который скончался 3 июля. — Прим. «Чемпионата») хотели получить знаковый бой, затем завязать с этим и начать помогать другим парням, которые начинают карьеру. Есть отличные бойцы, такие как его двоюродные братья Умар и Усман Нурмагомедовы. Они станут великими бойцами. И Ислам Махачев тоже.

Хабиб хочет помочь им завоевать титул. Не думаю, что сам он будет сражаться в этот период. Но всё может быть», — приводит слова Мендеса MMA Junkie.

Тренер Хабиба: тот, кто победит Сен-Пьера, станет величайшим бойцом всех времён
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020