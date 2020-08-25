Тренер Хабиба рассказал, чем тот займётся по окончании карьеры

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, чем будет заниматься его подопечный, после того как закончит карьеру.
Напомним, ранее стало известно, что 31-летний Хабиб хочет уйти из спорта с соотношением побед и поражений 30-0. В настоящее время у него 28 побед в 28 боях в MMA.
«Они (Хабиб и его отец Абдулманап, который скончался 3 июля. — Прим. «Чемпионата») хотели получить знаковый бой, затем завязать с этим и начать помогать другим парням, которые начинают карьеру. Есть отличные бойцы, такие как его двоюродные братья Умар и Усман Нурмагомедовы. Они станут великими бойцами. И Ислам Махачев тоже.
Хабиб хочет помочь им завоевать титул. Не думаю, что сам он будет сражаться в этот период. Но всё может быть», — приводит слова Мендеса MMA Junkie.
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