Зеленский наградил Ломаченко-старшего орденом «За заслуги»

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня независимости наградил известного тренера по боксу Анатолия Ломаченко орденом «За заслуги» I степени, сообщается на официальном сайте главы государства. Ломаченко-старший отмечен за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украины, а также за трудовые заслуги и высокий профессионализм.

Анатолий Ломаченко воспитал двукратного Олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира в любителях и чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO Василия Ломаченко. Специалист продолжает работать со своим сыном, а также тренирует в родном Белгород-Днестровском (Одесская область, Украина).