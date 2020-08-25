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Тим Цзю — о бое с Хорном: разговоры закончились, время пришло

Тим Цзю — о бое с Хорном: разговоры закончились, время пришло
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Боксёр первого среднего веса Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый предстоящему поединку с экс-чемпионом мира по версии WBO Джеффом Хорном.

«Все разговоры закончились. Пришло время», — написал на своей странице в «Инстаграме» спортсмен.

Соответствующий пост размещён на странице Тима в социальной сети.

Ранее Тим Цзю и Джефф Хорн прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком. Австралиец с российскими корнями оказался легче Хорна на полкилограмма. Его вес составил 69,1 кг, Джефф потянул на 69,6 кг.

На кону встречи будет стоять титул по версии WBO Global. Хорн считается самым сложным соперником в карьере Цзю-младшего. Бой пройдёт завтра, 26 августа.

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