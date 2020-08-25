Миочич: в реванше с Нганну я снова буду доминировать

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич отдал должное прогрессу Фрэнсиса Нганну, но отметил, что в реванше он снова победит француза камерунского происхождения.

«Нганну показал, что он определённо стал лучше с момента нашего предыдущего поединка. Он побеждает всех нокаутом в первом раунде. Парень в настроении. Он здорово прибавил. Но если мы будем драться снова, результат будет тот же. Я буду доминировать и выиграю», — приводит слова Миочича ESPN MMA на странице в «Инстаграме».

Напомним, Нганну занимает первое место в рейтинге тяжёлого веса. По словам президента UFC Даны Уайта, именно он станет следующим соперником Миочича. Стипе 16 августа защитил титул, победив Даниэля Кормье. Что касается Нганну, то он в минувшем бою нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.