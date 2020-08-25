Шлеменко — о словах Вердума про Емельяненко: на его месте подумал бы сперва, чем говорил

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о словах Фабрисиу Вердума, который позволил себе назвать Фёдора Емельяненко «сынком».
«Вердум хочет большой бой – это главная причина, почему он так говорит. Этими словами он подогревает интерес к бою. Но доля правды в его словах есть, Фёдор действительно в том бою постучал. Сейчас началась раскрутка боя. Такая ситуация на руку нашим бойцам, давайте вспомним бой Хабиба с Макгрегором и как их бой раскручивался. Чем больше Вердум говорит, тем лучше это для Фёдора. Фабрисиу, возможно, чувствует себя выше Фёдора, но на его месте я прежде подумал бы, чем говорил.
Шансы Фёдора в этом бою высоки. У него есть главное преимущество — он хочет взять реванш. Когда у человека всё получается, он не делает выводов, и так же всё получилось. Фёдор надолго запомнил ту ошибку и никогда больше её не допустит.
Вердум неплохо борется, но очень плохо переводит в партер, вспомним тот бой, Фабрисиу сымитировал нокдаун, упал, и Фёдор сам туда полез. Если Емельяненко не будет так делать, будет расчётливым и не будет гнаться за быстрым финишем, спокойно может закончить в стойке нокаутом», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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