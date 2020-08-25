Пауло Коста — Адесанье: ты ненастоящий чемпион, я прибью тебя
Боец UFC Пауло Коста заявил, что чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья незаслуженно носит этот титул. Коста пообещал легко расправиться с Исраэлем. Напомним, их поединок возглавит турнир UFC 253, проведение которого запланировано на 26 сентября.
«У меня только один вопрос — почему Адесанья замер, когда перед ним был Ромеро? Исраэль, ты ненастоящий чемпион. Ты не заслуживаешь титул. Я прибью тебя.
Он знает, что хрупкий. Адесанья понимает, что не способен принять два-три жёстких удара в голову или по корпусу. Я его сломаю. Представьте только, что я сделаю с его тоненьким, хрупким телом, надев четырёхунцовые перчатки", — приводит слова Косты MMA Fighting.
Напомним, Адесанья в предыдущем бою решением судей победил Йоэля Ромеро.
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