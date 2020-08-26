Бетербиев проведёт поединок с Дейнесом, Фаньлун не может выступить в России

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт следующий поединок с Адамом Дейнесом (19-1-1, 10 КО) из Германии, сообщает ESPN.

Долгое время ожидалось, что соперником Артура станет обязательный претендент по линии IBF Мэн Фаньлун. Их схватка должна была состояться ещё 28 марта в Канаде, но сорвалась из-за пандемии коронавируса.

Когда бой Артура перенесли в Россию (сначала на 25 сентября в Екатеринбург, а затем на 9 октября в Москву), у Фаньлуна возникли проблемы с приездом в Россию. Дело в том, что в случае приезда в Россию, китайскому спортсмену придётся снова заниматься получением американской визы у себя на Родине, а поскольку границы будут закрыты, он не сможет этого сделать. Это мешает Фаньлуну покинуть территорию США.

В свете этих обстоятельств Бетербиеву и подобрали нового соперника. Отметим, что в 2019 году Дейнес бился с Фаньлуном и проиграл тому решением судей.