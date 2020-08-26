Стерлинг: Ян хочет попасть на турнир с Нурмагомедовым, чтобы получить процент от PPV

Американский боец ММА Алджемейн Стерлинг рассказал, когда может состояться его бой с россиянином Петром Яном. Российский боец является чемпионом UFC в легчайшем весе. Ранее президент организации Дэна Уайт заявил, что Стерлинг с большой долей вероятности станет соперником Яна.

«Я уже начал тренировки, работаю с железом, чтобы набрать нужный тонус. Не знаю, когда бой состоится. Может быть, в октябре или в декабре, что предпочтительнее. Думаю, что и он к этому склоняется. Знаю, что он хочет попасть на турнир Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи (он состоится 24 октября. — Прим. «Чемпионата»), ведь он будет получать процент от PPV как чемпион. Он полагает, что Хабиб распродаст хорошее количество PPV. В итоге он сорвёт куш и придаст турниру ещё большую звёздность двумя чемпионами из России», — цитирует Стерлинга AllBoxing со ссылкой на подкаст американского бойца.